AK-47 से घायल छात्रों की पप्पू यादव ने की मदद, बोले- सेना में जाने वाले बच्चों पर गोलियां चलाईं, सरकार दे नौकरी या मुआवजा

Pappu Yadav: पेपर लीक के विरोध में 25 जुलाई 2026 को छात्रों के बिहार बंद के दौरान सिवान में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें तीन छात्र घायल हो गए थे। शुक्रवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में इन घायल छात्रों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद दी। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उन युवाओं पर बर्बरतापूर्ण फायरिंग की गई, जिन्होंने देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होने का सपना देखा था। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत इन युवाओं को सरकारी नौकरी दे या प्रति छात्र 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।