Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारत ने भेजी 95 टन राहत सामग्री, 54 कर्मी भी तैनात, 275 भारतीय अब भी लापता

विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल भेजे गए 54 कर्मियों में 30 टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट, 19 फोरेंसिक एक्सपर्ट और पांच सदस्यीय मेडिकल टीम शामिल है। भारतीय बचाव और फोरेंसिक टीमें नेपाल में मौके पर तैनात हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि गुरुवार को भी दो भारतीय विमान काठमांडू पहुंचे थे, जिनमें करीब 21 टन राहत सामग्री भेजी गई थी। इसके साथ ही सात विमानों के जरिए अब तक कुल करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार की ओर से जो भी जरूरतें बताई जाएंगी, भारत उसी के अनुसार आगे सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।