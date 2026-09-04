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Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारत ने भेजी 95 टन राहत सामग्री, 54 कर्मी भी तैनात, 275 भारतीय अब भी लापता

Nepal Flood News: नेपाल की विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत ने सात विमानों से करीब 95 टन राहत सामग्री और 54 कर्मी भेजे हैं। MEA के मुताबिक 275 भारतीय अब भी लापता हैं, जबकि 166 को नेपाल में बचाया गया है।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 04, 2026

Nepal Flood news

नेपाल में बाढ़(फोटो-IANS)

MEA On Nepal Flood: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत लगातार राहत और बचाव अभियान में मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को बताया कि भारत अब तक सात विमानों के जरिए करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए 54 भारतीय कर्मियों को भी नेपाल भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नेपाल सरकार की जरूरतों के मुताबिक भारत आगे भी मदद जारी रखेगा। आने वाले दिनों में अतिरिक्त फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और नेपाल की ओर से मांगी गई अन्य सामग्री भेजने की योजना है।

54 भारतीय कर्मी राहत अभियान में जुटे

विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल भेजे गए 54 कर्मियों में 30 टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट, 19 फोरेंसिक एक्सपर्ट और पांच सदस्यीय मेडिकल टीम शामिल है। भारतीय बचाव और फोरेंसिक टीमें नेपाल में मौके पर तैनात हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि गुरुवार को भी दो भारतीय विमान काठमांडू पहुंचे थे, जिनमें करीब 21 टन राहत सामग्री भेजी गई थी। इसके साथ ही सात विमानों के जरिए अब तक कुल करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार की ओर से जो भी जरूरतें बताई जाएंगी, भारत उसी के अनुसार आगे सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

275 भारतीय अब भी लापता

नेपाल में जारी राहत अभियान के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को लेकर भी जानकारी शेयर की है। MEA के अनुसार 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं।जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार नेपाल सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के लगातार संपर्क में है। नेपाल में अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है और उनके नाम भी नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।

चीन से 1,907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंचे

विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन से 1,907 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। वहीं, चीन के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है।

नेपाल में बाढ़ से 1200 से ज्यादा लोगों की मौत

नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ की आपदा में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अब भी संपर्क से बाहर हैं। नेपाल के रसुवा में आई भीषण बाढ़ की शुरुआत 26 अगस्त को चीन के तिब्बती क्षेत्र से हुई थी। इसके बाद बाढ़ का पानी सीमापार बहने वाली भोटे कोशी नदी में पहुंचा और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई।

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Updated on:

04 Sept 2026 09:13 pm

Published on:

04 Sept 2026 09:03 pm

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