Monsoon Alert: दो दिन और जमकर बरसेंगे बादल; दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

बिहार में भी स्थिति गंभीर है। राज्य के 16 जिलों में करीब पांच लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। गंगा समेत आठ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कटिहार में कई बच्चे नाव के जरिए स्कूल पहुंच रहे हैं। मध्यप्रदेश में भी मंदाकिनी और नर्मदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। छतरपुर, सतना, मंडला और मैहर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी का दबाव कम करने के लिए बाणसागर और बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है।