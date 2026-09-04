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झारखंड पेपर लीक और धांधली केस में बड़ा एक्शन, JSSC दफ्तर पहुंची CID, सचिव सुधीर गुप्ता के घर और ऑफिस में छापेमारी

JSSC Recruitment Scam: झारखंड में पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में कथित धांधली की जांच तेज हो गई है। CID ने JSSC दफ्तर में दस्तावेज खंगाले और सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की।
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रांची

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Rahul Yadav

Sep 04, 2026

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JSSC दफ्तर पहुंची CID, सचिव सुधीर गुप्ता के घर और ऑफिस में छापेमारी (सांकेतिक फोटो - चैटजीपीटी)

JSSC Paper Leak: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, धांधली और पेपर लीक के मामलों की जांच तेज हो गई है। शुक्रवार को सीआईडी की विशेष टीम नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कार्यालय पहुंची। टीम ने आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की। इसके साथ ही परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की गई।

JSSC के रिकॉर्ड रूम में खंगाले दस्तावेज

सीआईडी की टीम ने JSSC के रिकॉर्ड रूम और परीक्षा से जुड़ी अन्य शाखाओं में रखे दस्तावेजों को खंगाला। जांच के दौरान टीम को कुछ OMR शीट और परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कागजात मिलने की बात सामने आई है। हालांकि, इन दस्तावेजों की संख्या कितनी है और इनमें क्या-क्या शामिल है, इसकी सीआईडी की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एजेंसी बरामद दस्तावेजों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कर रही है।

सचिव के घर भी पहुंची थी टीम

JSSC कार्यालय पहुंचने से पहले सीआईडी की टीम ने रांची के मोरहाबादी स्थित हरिहर सिंह रोड पर सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर भी तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक, टीम ने घर में मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। हालांकि, सचिव के आवास पर हुई तलाशी और वहां से किसी सामग्री की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीआईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर विस्तृत बयान भी सामने नहीं आया है।

पेपर लीक की कड़ी तलाश रही CID

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता किस स्तर पर हुई। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। सीआईडी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या दूसरी गोपनीय सामग्री तक किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच तो नहीं हुई थी।

अन्य अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ

सूत्रों के अनुसार, जांच आगे बढ़ने पर मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है। सचिव के आवास पर तलाशी, JSSC कार्यालय में पूछताछ और कथित तौर पर मिले दस्तावेजों को लेकर एजेंसी की ओर से अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

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Updated on:

04 Sept 2026 09:44 pm

Published on:

04 Sept 2026 09:44 pm

Hindi News / National News / झारखंड पेपर लीक और धांधली केस में बड़ा एक्शन, JSSC दफ्तर पहुंची CID, सचिव सुधीर गुप्ता के घर और ऑफिस में छापेमारी

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