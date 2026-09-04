झारखंड पेपर लीक और धांधली केस में बड़ा एक्शन, JSSC दफ्तर पहुंची CID, सचिव सुधीर गुप्ता के घर और ऑफिस में छापेमारी

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता किस स्तर पर हुई। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। सीआईडी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या दूसरी गोपनीय सामग्री तक किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच तो नहीं हुई थी।