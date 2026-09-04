दिल्ली-NCR में तेज बारिश, IMD का येलो अलर्ट; आज रात तक आंधी-बिजली के साथ बारिश की संभावना

दिल्ली में करीब तीन बजे के बाद मौसम तेजी से बदला। पहले बादल घने हुए और फिर गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। एयरपोर्ट, लाजपत नगर, आनंद विहार और संसद मार्ग समेत कई इलाकों से तेज बारिश के दृश्य सामने आए। जन्माष्टमी के मौके पर बारिश होने से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं शाम के समय घर से निकलने वालों के लिए मौसम परेशानी भी खड़ी कर सकता है।