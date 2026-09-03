नेपाल की मदद के लिए IAF का बड़ा ऑपरेशन, दो C-130J विमान 21 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर रवाना

IAF के दो C-130J विमान 21 टन से अधिक सामग्री लेकर नेपाल रवाना, photo credit: chat gpt
Humanitarian Aid: नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत ने अपनी सहायता और तेज कर दी है। भारतीय वायुसेना (IAF) के दो C-130J एयरलिफ्ट विमान दवाइयों और फॉरेंसिक उपकरणों समेत जरूरी राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। इन विमानों के जरिए नेपाल को 21 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। भारत की ओर से यह सहायता ऐसे समय में भेजी गई है, जब आपदा प्रभावित इलाकों में राहत, बचाव और प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। भारत अब तक नेपाल को कुल 47.5 टन से अधिक की राहत और मानवीय सहायता पहुंचा चुका है।
भारतीय वायुसेना के C-130J विमान भारी और जरूरी सामान को तेजी से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेपाल के लिए रवाना किए गए दोनों विमानों में दवाइयों के साथ फॉरेंसिक उपकरण भी भेजे गए हैं। फॉरेंसिक उपकरणों की मदद से आपदा के बाद पहचान और अन्य जरूरी जांच से जुड़े कार्यों में सहायता मिलने की उम्मीद है।
भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री का कुल वजन 21 टन से अधिक बताया गया है। इसमें आपदा प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक मेडिकल सप्लाई और अन्य जरूरी संसाधन शामिल हैं। राहत सामग्री की यह खेप नेपाल में चल रहे राहत कार्यों को अतिरिक्त सहयोग देगी।
नेपाल में हालिया आपदा के बाद कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में जुटे हैं, जबकि राहत और बचाव एजेंसियां दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में भारत की ओर से भेजी गई मेडिकल और अन्य आवश्यक सहायता प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
भारत पहले भी नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियान में सहयोग करता रहा है। इस बार भी भारतीय एजेंसियां नेपाल की जरूरतों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने में जुटी हैं। C-130J विमानों के जरिए भेजी गई राहत सामग्री भारत की ओर से नेपाल के साथ खड़े रहने और आपदा के मुश्किल दौर में हरसंभव मदद पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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