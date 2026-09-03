नेपाल की मदद के लिए IAF का बड़ा ऑपरेशन, दो C-130J विमान 21 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर रवाना

Humanitarian Aid: नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत ने अपनी सहायता और तेज कर दी है। भारतीय वायुसेना (IAF) के दो C-130J एयरलिफ्ट विमान दवाइयों और फॉरेंसिक उपकरणों समेत जरूरी राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। इन विमानों के जरिए नेपाल को 21 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। भारत की ओर से यह सहायता ऐसे समय में भेजी गई है, जब आपदा प्रभावित इलाकों में राहत, बचाव और प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। भारत अब तक नेपाल को कुल 47.5 टन से अधिक की राहत और मानवीय सहायता पहुंचा चुका है।