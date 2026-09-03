नेपाल में आपदा में लापता अपनों की तलाश, हेलीकॉप्टर से खोजे जा रहे लोग, ग्लोबल सिख ने संभाला मोर्चा

अमरप्रीत सिंह ने आगे कहा कि हमारी कोशिश है, हम नतीजे का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हम वहां कोशिश कर रहे हैं जहां कोई और नहीं पहुंच पाया है। परमिशन लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हेलीकॉप्टर हायर करना भी एक चुनौती है। इसलिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी टीम की बिना स्वार्थ की कोशिश और परिवारों को उनके लापता सदस्यों से मिलाने की हमारी कोशिश सफल हो। मैसेज बस इतना है कि यह बहुत दुख का समय है। मेरा संदेश यह है कि अकेले और संगठन के तौर पर, बहुत से लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। मैं सभी से कहता हूं कि यह कोई कम समय के लिए राहत का काम नहीं है। हमें लंबे समय के लिए प्लानिंग के साथ काम करना होगा, चाहे इसमें एक साल लगे या दो साल।