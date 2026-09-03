2015 के भूकंप से तो बच गए, लेकिन इस बार नेपाल बाढ़ ने किसी को नहीं बख्शा, उजड़ गया पूरा परिवार

वहीं बिदुर के प्रदीप अधिकारी ने कहा कि भूकंप ने उनका घर छीना था। लेकिन जमीन तब भी बची थी। इस बार बाढ़ ने जमीन तक छीन ली। कई लोग जान बचाकर दूसरे गांवों में पहुंचे हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। कुछ परिवारों में सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। कुछ ने आठ या नौ सदस्य खो दिए। खाल्टे के छेगु लामा भी ऐसे ही परिवार से हैं। बाढ़ में उनके कई रिश्तेदार लापता हो गए। गांव के सात लोग अभी भी नहीं मिले हैं।