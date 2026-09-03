North Korea: युद्ध के लिए किम जोंग उन ने बनाया नया प्रावधान, अपनी पार्टी से दादा-पिता का जिक्र भी हटाया

पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक अब हर छह महीने में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। युद्ध जैसी स्थिति में पोलितब्यूरो को केंद्रीय कमेटी की अनुमति से बड़े फैसले लेने की छूट दे दी गई है। इससे पूरा कमेटी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फैसले जल्दी हो सकेंगे। सरकार और सेना पर पार्टी की नजर भी और सख्त कर दी गई है।