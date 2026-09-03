3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

North Korea: युद्ध के लिए किम जोंग उन ने बनाया नया प्रावधान, अपनी पार्टी से दादा-पिता का जिक्र भी हटाया

North Korea News: उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने पार्टी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। युद्ध के लिए खास प्रावधान तय किए गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 03, 2026

kim jong un

नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। (फोटो- The Washington Post)

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अब पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह और भी मजबूत हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के खुफिया विभाग से जुड़े इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि फरवरी में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की नौवीं बैठक में पार्टी के नियमों में जो बदलाव किए गए, वे किम की पकड़ को और कसा हुआ बनाते हैं।

किम को मिले नए अधिकार

पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में किम अब खुद पोलितब्यूरो और उसकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुला सकते हैं और उनकी अध्यक्षता भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अफसरों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार भी सीधे उनके पास आ गया है।

पार्टी में सदस्य जोड़ने या निकालने और यहां तक कि किसी विभाग या संगठन को भंग करने का फैसला भी वे अकेले ले सकते हैं। पहले ये काम सामूहिक फैसले से होते थे, अब किम बिना ज्यादा परेशानी के सीधा नियंत्रण रख सकते हैं।

दादा-पिता का जिक्र हटाया

नए नियमों में किम के दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल की उपलब्धियों का जिक्र भी हटा दिया गया है। अब पूरा जोर किम जोंग उन के केंद्र में होने पर है। रिपोर्ट में इसे 'किम जोंग उन युग 2.0' बताया गया है, जहां सत्ता पूरी तरह एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है।

युद्ध के समय के लिए खास प्रावधान

पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक अब हर छह महीने में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। युद्ध जैसी स्थिति में पोलितब्यूरो को केंद्रीय कमेटी की अनुमति से बड़े फैसले लेने की छूट दे दी गई है। इससे पूरा कमेटी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फैसले जल्दी हो सकेंगे। सरकार और सेना पर पार्टी की नजर भी और सख्त कर दी गई है।

दक्षिण कोरिया से दूरी और सदस्यों के लिए नए नियम

उत्तर कोरिया ने साल 2024 में ही दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण की पुरानी नीति छोड़ दी थी और दोनों को दुश्मन देशों के रूप में देखने का रुख अपनाया था। नए नियमों में भी यही बात बरकरार रखी गई है।

पार्टी की सदस्यता की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। साथ ही सदस्यों पर अनुशासन तोड़ने पर सजा के प्रावधान भी बढ़ाए गए हैं।

दक्षिण कोरियाई संस्थान का कहना है कि ये बदलाव पार्टी के कामकाज को नियमित बनाने के साथ-साथ किम के इर्द-गिर्द सत्ता को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट, समुद्र में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल

ये भी पढ़ें
Korean Peninsula Tensions

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

किम जोंग उन

Updated on:

03 Sept 2026 10:24 am

Published on:

03 Sept 2026 10:24 am

Hindi News / World / North Korea: युद्ध के लिए किम जोंग उन ने बनाया नया प्रावधान, अपनी पार्टी से दादा-पिता का जिक्र भी हटाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

2015 के भूकंप से तो बच गए, लेकिन इस बार नेपाल बाढ़ ने किसी को नहीं बख्शा, उजड़ गया पूरा परिवार

nepal flood
विदेश

Death Penalty: टूथपेस्ट की ट्यूबों में छिपा था मौत का सामान! वियतनाम में 11 को फांसी, 227 आरोपियों वाले केस ने मचाया हड़कंप

Vietnam Drug Trafficking Case
विदेश

अपनों का शव नहीं मिला तो कुश घास से बनाया शरीर, चिता पर किया अंतिम संस्कार, जानिए क्या है ‘पुत्तल दाह’ परंपरा

kush grass effigy funeral, garud puran antim sanskar
विदेश

Iran-Kuwait Conflict: कुवैत पर ईरान का मिसाइल-ड्रोन हमला, एयर डिफेंस ने संभाला मोर्चा

iran target us army site in kuwait.
विदेश

Missile Attack: ईरान समर्थित हूतियों ने यमन पर एक साथ दाग दीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 बड़े शहरों में मची अफरा-तफरी

Houthi Attacks Al-Makha Port
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.