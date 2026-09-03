Strait of Hormuz Crisis: ईरान ने 11 और जहाजों को किया ब्लैकलिस्ट, बढ़ा समुद्री तनाव

Iran Blacklisted Vessels: पश्चिम एशिया में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव और बढ़ गया है। दरअसल, ईरान ने इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले 11 और जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन जहाजों पर ईरानी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। इसके साथ ही ईरान द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए जहाजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात की निगरारनी करने वाले ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने बुधवार को अपनी नॉन-कम्प्लायंट वेसल्स सूची अपडेट की। इसमें 11 नए जहाज जोड़े गए हैं। अथॉरिटी ने कहा कि कुछ जहाजों के बारे में जानकारी आम लोगों से भी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर भी कुछ नाम सूची में जोड़े गए।