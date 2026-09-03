अमेरिका के मिनियापोलिस में अपार्टमेंट बिल्डिंग में फायरिंग, संदिग्ध हमलावर समेत 3 की मौत; 4 लोग घायल

वहीं, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अपार्टमेंट बिल्डिंग में फायरिंग स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5 बजकर 45 मिनट पर हुई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। एहतियात के तौर पर पुलिस ने लोगों से 15 ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहने की अपील की। शुरुआती जानकारी में पुलिस ने बताया था कि फायरिंग से प्रभावित लोगों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।