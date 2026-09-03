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होर्मुज में तेल टैंकर ‘सिद्र’ पर हमले का आरोप, सऊदी अरब ने ईरान को घेरा

होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर ‘सिद्र’ पर हमले का सऊदी अरब ने ईरान पर आरोप लगाया है। हमले में चालक दल के सदस्यों की मौत का दावा किया गया है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 03, 2026

Saudi Iran Tensions

सऊदी अरब के तेल टैंकर 'सिद्र' पर ईरानी हमले का आरोप, photo credit: AI

Saudi Arabia Iran Conflict: सऊदी अरब ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे तेल टैंकर 'सिद्र' को निशाना बनाया, जिससे जहाज के चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। एक आधिकारिक बयान में, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। बयान में, रियाद ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत के खिलाफ ईरान के हमलों का हवाला देते हुए व्यापक क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई की भी निंदा की।

अंतरराष्ट्रीय कानून की पालना पर जोर

मंत्रालय ने कहा, "विदेश मंत्रालय सऊदी अरब साम्राज्य की ओर से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा सऊदी टैंकर (सिद्र) को निशाना बनाए जाने की निंदा करता है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था और जिसके कारण टैंकर के चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई।"

सऊदी अरब ने इन पड़ोसी देशों के साथ पूरी एकजुटता दोहराई और बाहरी खतरों के खिलाफ अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम के लिए अटूट समर्थन व्यक्त किया।

वैश्विक स्थिरता के लिए खतरों को उजागर करते हुए, मंत्रालय ने समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। साम्राज्य ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राज्य की संप्रभुता और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया।

सैन्य तनाव को तुरंत रोकने की मांग

बयान में कहा गया, "साम्राज्य तनाव को रोकने और अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, अच्छे पड़ोसियों के सिद्धांतों, राज्यों की संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर देता है।"
अपने बयान के अंत में, मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, सैन्य तनाव को तुरंत रोकने और चल रहे संघर्षों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण राजनयिक बातचीत पर लौटने का आग्रह किया।
इस घटना के बाद खाड़ी देशों में तत्काल एक संयुक्त राजनयिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कतर और कुवैत ने तनाव बढ़ने की निंदा की और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग गलियारों की तत्काल सुरक्षा की मांग की। कतर राज्य ने महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को तुरंत और बिना किसी शर्त के फिर से खोलने की मांग की।

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Updated on:

03 Sept 2026 05:05 am

Published on:

03 Sept 2026 05:05 am

Hindi News / World / होर्मुज में तेल टैंकर ‘सिद्र’ पर हमले का आरोप, सऊदी अरब ने ईरान को घेरा

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