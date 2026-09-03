होर्मुज में तेल टैंकर ‘सिद्र’ पर हमले का आरोप, सऊदी अरब ने ईरान को घेरा

बयान में कहा गया, "साम्राज्य तनाव को रोकने और अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, अच्छे पड़ोसियों के सिद्धांतों, राज्यों की संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर देता है।"

अपने बयान के अंत में, मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, सैन्य तनाव को तुरंत रोकने और चल रहे संघर्षों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण राजनयिक बातचीत पर लौटने का आग्रह किया।

इस घटना के बाद खाड़ी देशों में तत्काल एक संयुक्त राजनयिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कतर और कुवैत ने तनाव बढ़ने की निंदा की और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग गलियारों की तत्काल सुरक्षा की मांग की। कतर राज्य ने महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को तुरंत और बिना किसी शर्त के फिर से खोलने की मांग की।