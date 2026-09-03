2020 में चुनाव में धांधली न होती तो जंग नहीं होती, ट्रंप का बड़ा दावा, मैंने अब तक आठ युद्ध रोके

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आठ युद्ध रोके हैं। ट्रंप ने कहा, आठ। इनमें से कुछ युद्ध तो इस युद्ध से कहीं ज्यादा कठिन माने जाते थे और मैंने उन्हें भी रोक दिया। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच जारी तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच जबरदस्त दुश्मनी है। उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि मुकाबला काफी करीबी होगा। फैसला तो समय ही लेगा।