2020 में चुनाव में धांधली न होती तो जंग नहीं होती, ट्रंप का बड़ा दावा, मैंने अब तक आठ युद्ध रोके

ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध और 2020 अमेरिकी चुनाव पर किए बड़े दावे, -photo credit, Chatgpt
Trump Latest Statement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान पर अमेरिकी हमलों, होर्मुज जलडमरूमध्य और ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली नहीं हुई होती तो रूस-यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अब तक आठ युद्ध रोके हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह एक ऐसा युद्ध है, जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर 2020 के चुनाव में धांधली न हुई होती, तो यह युद्ध कभी नहीं होता। चार साल तक, यानी 2016 से 2020 तक, मैंने पुतिन से बात की, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आठ युद्ध रोके हैं। ट्रंप ने कहा, आठ। इनमें से कुछ युद्ध तो इस युद्ध से कहीं ज्यादा कठिन माने जाते थे और मैंने उन्हें भी रोक दिया। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच जारी तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच जबरदस्त दुश्मनी है। उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि मुकाबला काफी करीबी होगा। फैसला तो समय ही लेगा।
ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों और तेल की कीमतों पर उनके असर के बारे में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण किया है और अभी भी कर रहा है।
उन्होंने कहा, “हम हर दिन बहुत सारी नावें और लाखों बैरल तेल बाहर ला रहे हैं, कभी-कभी वे ड्रोन पर गोली चलाकर उसे गिरा देते हैं, वे अपने रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और माइन ड्रॉप सिस्टम को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है, हमने लगभग सभी माइन्स (बारूदी सुरंगों) को हटा दिया था।
ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, जब मैंने तय किया कि मुझे इसमें दखल देकर इसे रोकना होगा- क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दे सकते—तो मैंने सबको ऑफिस बुलाया और कहा, हमारे सामने एक समस्या है, क्योंकि ईरान के पास जल्द ही न्यूक्लियर हथियार होने वाला है। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन हमें यह करना ही होगा।
उन्होंने कहा कि इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और शेयर बाजार नीचे जा सकता है। हालांकि, ट्रंप ने दावा किया कि शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है।
उन्होंने कहा, शेयर बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन बात बहुत साफ है: ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता। ट्रंप ने आगे कहा, जैसे ही यह सब खत्म होगा- और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि पता नहीं वे और कितना झेल सकते हैं।
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