20 मिलियन बैरल तेल रोज यहां से गुजरता है, होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के दावे से क्यों मचा हड़कंप?

Donald Trump Strait of Hormuz: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस अहम जलमार्ग का नाम बदलकर अपने नाम पर रखने का सुझाव दिया है। ट्रंप ने कहा कि अब यह अमेरिका के नियंत्रण में है। उनके इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जब यह जलमार्ग अमेरिका के नियंत्रण में है तो इसका नाम ट्रंप स्ट्रेट क्यों न कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की तरह यह नाम भी पहले से ज्यादा 'हॉट' होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है और होर्मुज स्ट्रेट इस संघर्ष का अहम केंद्र बना हुआ है।