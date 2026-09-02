Pakistan Temple Controversy: 125 साल पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ने पर पाकिस्तान घिरा, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

Pakistan Hindu Temple Demolition: भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब में एक सदी से अधिक पुराने हिंदू मंदिर के कथित विध्वंस की निंदा की और इस्लामाबाद सरकार से घटना की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने का आग्रह किया। पंजाब, पाकिस्तान में एक सौ साल पुराने हिंदू मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त कर उसकी जमीन को एक मदरसे में शामिल किए जाने का आरोप है। यह पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों से जुड़ी इसी तरह की घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम घटना है, जिन्हें भारतीय पक्ष ने उठाया है।