काला सागर में जहाज पर रूस का हमला, यूक्रेन के लिए ले जा रहा था हथियार

काला सागर में यूक्रेन की सेना के लिए हथियार ले जा रहे जहाज पर हमले के साथ ही रूस की सेना ने यूक्रेन में कुछ अन्य जगहों पर भी हमले किए, जिनके बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। रूसी सेना ने कीव क्षेत्र के विश्नेवोये में एरिडॉन लॉजिस्टिक्स सेंटर, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी सैन्य कार्गो को स्टोर करने और बांटने के लिए किया जाता है, पर हवाई हमला किया।



इसके साथ ही कीव क्षेत्र में डुडार्कोव के पास एफएम लॉजिस्टिक्स निप्रॉ लॉजिस्टिक्स सेंटर, जहाँ के वेयरहाउस का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना के लिए दोहरे इस्तेमाल वाले सामान और बिना पायलट वाले हवाई वाहनों के पार्ट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था, पर भी रूसी सेना ने हवाई हमला किया।



इसके अलावा कीव क्षेत्र के कोरचेवाटोये में लॉजिस्टिक्स सेंटर, जहाँ यूक्रेन की सेना के लिए सामान रखा और बांटा जाता है, पर भी रूसी सेना ने हवाई हमला किया। इसके अलावा चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर यूक्रेनी सेना के लिए सैन्य उपकरणों वाले एक कार्गो जहाज को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ओडेसा बंदरगाह पर सैन्य सामान वाले डिपो पर भी रूसी सेना ने एयरस्ट्राइक की।