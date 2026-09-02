Crude Oil: होर्मुज संकट के बीच अमेरिका-वेनेजुएला ऑयल डील, क्या ग्लोबल मार्केट में सस्ता होगा कच्चा तेल?

Venezuela Oil Reserves: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 अगस्त को वेनेजुएला के साथ हुए समझौते को दुनिया का सबसे बड़ा तेल सौदा बताया था। इसके बाद उन्होंने दावा किया था कि इससे अमेरिका के तेल भंडार दोगुने से ज्यादा हो जाएंगे। इससे तेल और गैस की कीमतों में गिरावट आएगी। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण तेल सप्लाई का सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मज फिलहाल बंद है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही क्रूड ऑयल के दाम करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।