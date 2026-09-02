मोहसेन रेज़ाई ने दी धमकी – ‘ईरान की नई रणनीति अमेरिका की नींव हिलाकर रख देगी’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच पहले से ही चल रही तनावपूर्ण स्थिति अब और गंभीर हो गई है क्योंकि दोनों देशों ने एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मंगलवार को ईरान पर अमेरिकी हमलों में 19 लोग मारे गए हैं। वहीँ करीब 50 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। हालांकि अमेरिका की सेना ने नागरिकों पर हमलों से इनकार किया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इनमें जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात - यूएई, कुवैत, बहरीन और इराक का स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र शामिल हैं। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है।