Russia-Ukraine War: ब्लैक सी में रूस-यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचने के लिए जहाजों ने निकाला नया उपाय, क्या काम आएगी यह तरकीब?

कुछ ही दिनों पहले सिएरा लियोन झंडे वाले क्रूड ऑयल टैंकर कारुजो ने अपने पिछले हिस्से पर पानी भरे टैंक लटकाए हुए पार किया। रूसी झंडे वाले खिजोप्राज पर भी टायर लटके दिखे। ब्रिस्क और इंटीग्रेटर जैसे टैंकरों ने सुपरस्ट्रक्चर पर नेटिंग यानी ‘कोप केज’ लगा रखी थी। ये जाल छोटे ड्रोनों को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं।