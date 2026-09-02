Iran-US Tension: ईरान को रूस के समर्थन पर भड़का अमेरिका, अब एयरलाइन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

Iran US War Latest Update: अमेरिका ने ईरान को घेरने की नई रणनीति बनाई है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी देश या कंपनी ईरान का साथ देगी, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।