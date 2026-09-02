2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

DR Congo Ebola Outbreak: डीआर कांगो में इबोला से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 पार

Ebola Outbreak In DR Congo: डीआर कांगो में इबोला का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में इस वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 3,000 पार हो गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 02, 2026

Ebola in DR Congo

डीआर कांगो में इबोला का कहर (Photo - @DrTedros)

इबोला (Ebola) वायरस की वजह से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य/डीआर कांगो (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में स्थिति गंभीर हो गई है। कांगो में इबोला का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इबोला के बंडीबुग्यो स्ट्रेन की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार इस बीमारी के मामले और इससे मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

मरने वालों का आंकड़ा 3,000 पार

कांगो में इबोला की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 पार हो गया है। सरकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ने का खतरा बना हुआ है क्योंकि इबोला का बंडीबुग्यो स्ट्रेन काफी संक्रमणकारी है फैलता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स के अनुसार इस स्ट्रेट के लिए अब तक कोई वैक्सीन या विशिष्ट इलाज विकसित नहीं किया जा सका है।

अब तक कितने मामले आए सामने?

सरकार द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त तक कांगो में इबोला के 6,186 मामलों की पुष्टि हो गई है, जिनमें 3,007 मौतें शामिल हैं। मृत्यु दर की बात करें, तो यह 48.6% हो गई है जो चिंता का विषय है। इस बीमारी से कुल 1,409 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 830 मरीज अभी भी आइसोलेशन या इबोला ट्रीटमेंट सेंटर में हैं।

6 प्रांतों में इबोला का कहर

इबोला ने कांगो के 6 प्रांतों में कहर बरपाया है। इन प्रांतों के नाम इतुरी, नॉर्थ किवु, साउथ किवु, हौट-उएले, बास-उएले और त्शोपो हैं, जिनके 60 हेल्थ ज़ोन को इस बीमारी ने प्रभावित किया है।

बीमारी से निपटने के प्रयासों में आ रही रुकावटें

कांगो में इबोला से निपटने के प्रयासों में कई कारणों से रुकावटें आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कमजोर होना, पोस्टमार्टम टेस्टिंग को लेकर समुदाय का विरोध, स्टैंडर्ड इबोला ट्रीटमेंट सेंटर्स में क्षमता की कमी, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के सामान की कमी और फंड की कमी। लैबोरेटरी की क्षमता पर दबाव के कारण काफी परेशानी आ रही है। इसी वजह से कई टेस्ट के नतीजे अभी भी पेंडिंग हैं।

जानिए इबोला के लक्षण

ईबोला के लक्षणों की बात करें, तो इस बीमारी से प्रभावित मरीजों में सबसे पहले तेज़ बुखार, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और कमजोरी देखने को मिलती हैं। इसके बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चकत्ते, आँखों का लाल होना, किडनी में परेशानी आना और मुंह, नाक, आंखों से खून आने जैसे लक्षण भी दिखने लगते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Sept 2026 05:56 pm

Published on:

02 Sept 2026 05:56 pm

Hindi News / World / DR Congo Ebola Outbreak: डीआर कांगो में इबोला से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 पार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘डोनाल्ड ट्रंप ने किया सेल्समैन की तरह काम’, बोइंग डील पर बांग्लादेश के एविएशन एक्सपर्ट का बयान

Kazi Wahid ul Alam
विदेश

US-Iran War: अमेरिका के हमले के बाद IRGC का जवाबी वार, कूटनीति की कोशिशों के बीच ईरान-अमेरिका तनाव फिर बढ़ा

US Iran deal
विदेश

Iran-US Tension: ईरान को रूस के समर्थन पर भड़का अमेरिका, अब एयरलाइन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

Donald Trump and Vladimir Putin
विदेश

नेपाल त्रासदी : शव नहीं… ‘कुश’ का हो रहा अंतिम संस्कार, भयावह मंजर के बाद अपनों की नहीं मिल रही बॉडी

Nepal Flood Death
विदेश

‘अमेरिका बिजनेस के लिए खुला है’, भारतीय कंपनियों को US में निवेश का न्योता, ACMA कार्यक्रम में बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

Sergio Gor, US Ambassador Sergio Gor, India US trade, India US trade relations, Indian companies US investment, Indian companies in USA, US investment opportunities, ACMA annual session, ACMA 66th annual session,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.