Ships Collision: तुर्की में दो जहाजों की टक्कर, 10 क्रू मेंबर्स लापता

तुर्की के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों जहाज तुर्की स्ट्रेट्स (Turkish Straits) में टकराए। तुर्की स्ट्रेट्स जलमार्गों का एक अनोखा सिस्टम है। इसमें इस्तांबुल और कैनाकले स्ट्रेट्स और मारमारा सागर शामिल हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार तुर्की स्ट्रेट्स का रणनीतिक महत्व है क्योंकि यह काला सागर (Black Sea) को भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) से जोड़ने वाला एकमात्र जलमार्ग है। यह तुर्की के साथ-साथ काला सागर के किनारे बसे देशों के लिए भी आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत अहम है। तुर्की स्ट्रेट्स दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से हैं, जहाँ हर साल भूमध्य सागर और काला सागर के बीच लाखों जहाज़ गुज़रते हैं। ऐसे में व्यवसाय के नज़रिए से इसकी अहमियत काफी ज़्यादा है। इसके साथ ही तेज़ धाराओं, तीखे मोड़ों और मौसम की स्थितियों में अचानक होने वाले बदलावों के कारण नेविगेशन सुरक्षा के लिहाज से भी यह स्ट्रेट्स दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण जलमार्गों में से एक हैं।