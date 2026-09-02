Leipzig Drone Attack: लीपज़िग में ड्रोन हमले को लेकर यूरोपीय यूनियन ने रूसी दूतावास के प्रतिनिधि को किया तलब

जर्मन गृह मंत्री एलेक्जेंडर डोब्रिंट (Alexander Dobrindt) और विदेश मंत्री जोहान वादेफुल (Johann Wadephul) ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और पुलिस की जांच, घटना के पैटर्न और खुफिया जानकारी से साबित होता है कि यह रूस द्वारा प्रायोजित हाइब्रिड ऑपरेशन था। ड्रोन के घटक, विस्फोटक और तकनीक रूस के अन्य यूरोपीय हमलों से मिलते-जुलते हैं। जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई में रूस के बॉन स्थित महावाणिज्य दूतावास को 18 सितंबर से बंद करने, बर्लिन के रूसी हाउस सांस्कृतिक केंद्र का समझौता समाप्त करने और रूसी नागरिकों पर प्रवेश नियंत्रण सख्त करने का फैसला लिया है।