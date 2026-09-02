नेपाल बाढ़ से पहले मिल गए थे खतरे के संकेत! सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे ग्लेशियर के बड़े बदलाव

Nepal Flash Flood Warning Signs: नेपाल में पिछले सप्ताह आई बाढ़ से कुछ दिन पहले ही खतरे के संकेत मिल गए थे। वैज्ञानिकों के एक समूह हाई रिस्क कलेक्टिव ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। समूह ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों में उस ग्लेशियर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में असामान्य गतिविधियां दिखाई दी थी, जो बाद में बड़े हिमस्खलन और अचानक बाढ़ की वजह बना।