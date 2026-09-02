Syria YPJ: ISIS से लड़कर खदेड़ने वाली कुर्द महिला सैनिकों को नई सीरियाई सेना में नहीं मिली जगह, सरकार ने क्या कहा?

नौरोज अहमद ने कहा कि उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स में जगह मांगी है क्योंकि वह उनके काम से मेल खाती है। उन्होंने बताया कि उनकी फोर्स में 1500 से ज्यादा लड़ाकू हैं और वे चाहती हैं कि सबको एक साथ रखा जाए। जवाब अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है।