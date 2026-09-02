Russia Ukraine war: सिटीबैंक लंदन ने कैसे कर दी रूस की मदद? प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर ब्रिटेन ने ठोका 60 करोड़ का जुर्माना

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस से जुड़े हजारों व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। मुख्य रूप से संपत्ति को फ्रीज करना, नामित व्यक्तियों या संस्थाओं को को फंड उपलब्ध कराने से रोकना, प्रमुख रूसी बैंको जैसे कि स्बेरबैंक (Sberbank) को SWIFT सिस्टम से बाहर करना, रूसी सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना, ऊर्जा, रक्षा, एयरोस्पेस, प्रौद्योगिकी और लक्जरी सामानों के निर्यात-आयात पर रोक लगाना जैसे प्रतिबंध शामिल है। OFSI के मुताबिक, शुरुआती दौर में एक साथ इतने सारे प्रतिबंध लागू होने की वजह से बैंक की जांच प्रणालियों पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव आ गया था।