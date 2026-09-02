‘अमेरिका बिजनेस के लिए खुला है’, भारतीय कंपनियों को US में निवेश का न्योता, ACMA कार्यक्रम में बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

गोर ने ACMA के नेतृत्व और सदस्य कंपनियों को अगले सेलेक्टयूएसए इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का भी व्यक्तिगत तौर पर न्योता दिया है। यह सम्मेलन मई में वॉशिंगटन डीसी के बाहर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर साल दुनियाभर में अमेरिकी दूतावास अमेरिका में फंडिंग और नए निवेश लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास इस मामले में पहले स्थान पर रहा और उसके जरिए अमेरिका में 24 अरब डॉलर का नया निवेश आया।