‘आतंकवाद से लड़ते हुए हमने 90 हजार से ज्यादा जानें गंवाईं’, SCO के शिखर सम्मेलन में बोले पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ

SCO की अध्यक्षता संभालने के बाद पाकिस्तान की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, गरीबी कम करने, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देगा। उन्होंने SCO के लिए संप्रभु AI इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस का ढांचा बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इसका उद्देश्य जिम्मेदार और समावेशी तरीके से AI का विकास करना है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी आर्थिक विकास और सामूहिक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। शहबाज ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का जिक्र करते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अरब सागर से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। शहबाज शरीफ ने SCO विकास बैंक बनाने और 2035 तक की SCO विकास रणनीति को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की भी वकालत की।