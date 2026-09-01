COSCO के जहाज से दूसरे देशों की जासूसी करा रहा चीन? अमेरिका और एशियाई देश भी निशाने पर, कैसे हुआ खुलासा?

COSCO ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले अमेरिकी नौसेना वार कॉलेज की अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मछली पकड़ने वाले जहाजों और व्यापारिक बेड़े का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कर सकती है। पेंटागन ने जनवरी 2025 में COSCO को चीन की सेना से जुड़ी कंपनियों की सूची में डाला था।