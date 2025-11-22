Exclusive: चीन के नागरिकों को पर्यटन वीजा से भारत की जासूसी होने का अंदेशा: एक्सपर्ट्स की चेतावनी

India-China Visa Security Risks: भारत और चीन के बीच रिश्ते देखने में तो धीरे-धीरे सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। सन 2020 गलवान झड़प के बाद पांच साल से बंद पड़े पर्यटन वीजा (India China Visa Risks) अब फिर से शुरू हो गए हैं। जनवरी 2025 में दोनों देशों ने सीधे फ्लाइट्स शुरू करने का समझौता किया था, जो अक्टूबर में शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चीनी नागरिकों को भारत में आसानी से एंट्री देने से जासूसी, साइबर हमले और बॉर्डर इलाकों में उनकी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। खासकर जब चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा हो और हाल के भारत-पाक संघर्ष में उसकी मिसाइलें भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई हों। आइए, एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि यह फैसला क्यों जोखिम भरा है।