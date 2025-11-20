ट्रंप से नज़दीकी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के बदले तेवर, पुराने दोस्त चीन को ही दे दिया अल्टीमेटम

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के परिवार का क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस पाकिस्तान (Pakistan) में होने की वजह से उनके और पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ती बढ़ गई है, जो किसी से छिपी नहीं है। इसी वजह से ट्रंप अक्सर ही पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) की भी तारीफ करते रहते हैं। ट्रंप से बढ़ती नज़दीकी के बाद अब पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं और उसने अपने पुराने दोस्त चीन (China) को ही अल्टीमेटम दे दिया है।