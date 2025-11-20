Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप से नज़दीकी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के बदले तेवर, पुराने दोस्त चीन को ही दे दिया अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप से नज़दीकी बढ़ने के बाद अब पाकिस्तान के तेवर ऐसे बदल गए हैं कि उसने अपने पुराने दोस्त चीन को ही अल्टीमेटम दे दिया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 20, 2025

Pakistan and China flags

Pakistan and China flags (Representational Photo)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के परिवार का क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस पाकिस्तान (Pakistan) में होने की वजह से उनके और पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ती बढ़ गई है, जो किसी से छिपी नहीं है। इसी वजह से ट्रंप अक्सर ही पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) की भी तारीफ करते रहते हैं। ट्रंप से बढ़ती नज़दीकी के बाद अब पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं और उसने अपने पुराने दोस्त चीन (China) को ही अल्टीमेटम दे दिया है।

क्या है अल्टीमेटम?

पाकिस्तान की टाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर साल करीब 30 बिलियन पाकिस्तानी रूपए की टैक्स चोरी होती है। इस बात का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद लंगरियाल ने पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनियों को एआई आधारित मॉनिटरिंग कैमरे लगाने का आदेश दिया है। लंगरियाल ने यह भी कहा है कि अगर चाइनीज़ कंपनियाँ ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा।

चीन की कंपनियाँ क्यों हैं निशाने पर?

टाइल सेक्टर में चीन के निवेश वाली कंपनियाँ मुख्य रूप से निशाने पर हैं, क्योंकि वो विदेशी तकनीक और ट्रेड सीक्रेट्स का हवाला देकर टैक्स जांच से बचने की कोशिश कर रही हैं। इस वजह से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है।

चीन की कंपनियाँ कर रही हैं विरोध

चीन की कंपनियाँ इस अल्टीमेटम का विरोध कर रही हैं। कंपनियों ने टैक्स भरने का वादा किया है लेकिन वो कैमरे लगाने के समर्थन में नहीं हैं। हालांकि लंगरियाल ने साफ कर दिया है कि उन्हें एआई कैमरों पर भरोसा करके उन्हें लगाना पड़ेगा।

Hindi News / World / ट्रंप से नज़दीकी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के बदले तेवर, पुराने दोस्त चीन को ही दे दिया अल्टीमेटम

