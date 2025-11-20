दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ, नेता की गीदड़भभकी – “लाल किले से कश्मीर तक भारत पर करेंगे हमला”

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को एक भीषण बम धमाके (Delhi Blast) से हड़कंप मच गया। यह धमाका लाल किला (Red Fort) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जब एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में अचानक से धमाका हो गया। इससे आसपास के कई वाहनों में आग लग गई। आसपास की दुकानों के कांच टूट गए। चीखपुकार मच गई। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों को भी धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इस धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मामले में अब पाकिस्तान (Pakistan) के एक नेता ने बड़ी बात कह दी है।