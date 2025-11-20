दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ, नेता की गीदड़भभकी – “लाल किले से कश्मीर तक भारत पर करेंगे हमला”

Pakistan behind Delhi blast (Photo - Patrika Graphics)
दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को एक भीषण बम धमाके (Delhi Blast) से हड़कंप मच गया। यह धमाका लाल किला (Red Fort) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जब एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में अचानक से धमाका हो गया। इससे आसपास के कई वाहनों में आग लग गई। आसपास की दुकानों के कांच टूट गए। चीखपुकार मच गई। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों को भी धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इस धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मामले में अब पाकिस्तान (Pakistan) के एक नेता ने बड़ी बात कह दी है।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के पूर्व पीएम चौधरी अनवर उल हक (Anwar ul Haq) ने एक बड़ी बात कबूली है। अनवर ने दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ होने की बात स्वीकार कर ली है।
अनवर ने पहले दी अपनी गीदड़भभकी के बारे में बात करते हुए कहा, "मैंने पहले ही कहा था कि हम भारत पर लाल किले से कश्मीर तक हमला करेंगे और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। हमारे बहादुर लड़कों ने इस काम को अंजाम दिया।" गौरतलब है कि लाल किले पर हमले से अनवर का मतलब दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर पर हमले से अनवर का मतलब नौगाम ब्लास्ट (Nowgam Blast) है, जो पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले हुआ था। इसमें 9 लोग मारे गए थे और 27-32 लोग घायल हो गए थे। यह ब्लास्ट जब्त किए गए विस्फोटक की वजह से हुआ था, जो पुलिस स्टेशन में ही रखा था।
