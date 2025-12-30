ईरान में सड़कों पर उतरे लोग, केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

Iran Protests 2025: ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। दरअसल, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा रियाल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया जा रहा है कि 2022 के बाद ये प्रदर्शन सबसे बड़े हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।