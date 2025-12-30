पाकिस्तान की बढ़ रही मुश्किलें, BLF हमले में 10 जवानों की मौत का दावा

BLF के प्रवक्ता मेजर गोहरम बलोच ने बयान जारी कर कहा कि 28 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे अवारान जिले के झाओ क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में पैदल गश्ती दल, बम निरोधक इकाई और एक पिकअप वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 8 सैनिक मौके पर मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बयान के मुताबिक, सुरक्षा के लिए तैनात बख्तरबंद वाहन हमले के दौरान पीछे हट गया, जिससे शव और घायल वहीं छूट गए।