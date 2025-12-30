पाकिस्तान की बढ़ रही मुश्किलें, BLF हमले में 10 जवानों की मौत का दावा

पाकिस्तानी सेना पर BLF का हमला (X)
बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में कई हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 10 सदस्यों को मार गिराया है। ये हमले झाओ, बरखान, तुम्प और तुरबत में किए गए, जो हाल के दिनों में बलूच सशस्त्र गुटों द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद हुए हैं।
BLF के प्रवक्ता मेजर गोहरम बलोच ने बयान जारी कर कहा कि 28 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे अवारान जिले के झाओ क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में पैदल गश्ती दल, बम निरोधक इकाई और एक पिकअप वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 8 सैनिक मौके पर मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बयान के मुताबिक, सुरक्षा के लिए तैनात बख्तरबंद वाहन हमले के दौरान पीछे हट गया, जिससे शव और घायल वहीं छूट गए।
उसी रात बरखान जिले के राखनी के पास स्राती-टिक क्षेत्र में एक सैन्य शिविर पर रॉकेट-चालित ग्रेनेड (RPG) सहित भारी हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 2 सैनिक मारे गए और एक घायल हुआ। इसके अलावा, 28 दिसंबर को तुम्प के गोमाजी इलाके में सुरक्षा चौकी पर कई गोले दागे गए, जिससे हताहत और भौतिक नुकसान हुआ।
BLF ने यह भी दावा किया कि 27 दिसंबर की रात तुरबत में नौसेना शिविर के मुख्य द्वार पर हथगोले से हमला किया गया, जिसमें गेट पर तैनात कर्मियों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में गश्त बढ़ा दी।
समूह ने "स्वतंत्र बलूचिस्तान" की प्राप्ति तक सशस्त्र संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये दावे बलूचिस्तान पोस्ट और अन्य स्रोतों में रिपोर्ट किए गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है।
