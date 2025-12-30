गलवान फिल्म पर चीनियों को लगी मिर्ची; इधर भारत ने भी दिया कड़ा जवाब, धरे रह गए उनके सारे आरोप

सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि गलवान की भीषण झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन ने पहले तो किसी भी प्रकार का नुकसान होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दावा किया कि उसके केवल चार सैनिक ही शहीद हुए थे। हालांकि शहीदों की संख्या को बहुत कम करके बताया गया है।