हिंसा के बीच राजदूत हमिदुल्लाह की अहम बैठक, भारत का कड़ा रुख, कहा-शत्रुता और हिंदू हत्या…

साथ ही रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान सूत्रों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया गया है। इसमें हत्या, आगजनी और भूमि हड़पने के मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को केवल राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।