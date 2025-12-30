हिंसा के बीच राजदूत हमिदुल्लाह की अहम बैठक, भारत का कड़ा रुख, कहा-शत्रुता और हिंदू हत्या…

भारत में बांग्लादेश के राजदूत एम. रियाझ हमिदुल्लाह ने ढाका में अंतरिम सरकार के सलाहकारों से मुलाकात की। (Photo-IANS)
Bangladesh Hindu Killing: बांग्लादेश में हाल ही में एक अहम बैठक हुई है। यह बैठक बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही अशांति और भारत के बांग्लादेश के साथ लगातार खड़े हो रहे विवाद के बीच हुई है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम. रियाज हमिदुल्लाह ने अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान (NSA) से मुलाकात की है।
बता दें कि भारत में बांग्लादेश के राजदूत एम. रियाज हमिदुल्लाह को अंतरिम सरकार द्वारा तत्काल ढाका बुलाया गया था। साथ ही यह अहम बैठक ढाका में विदेश मंत्रालय में विदेश सलाहकार के कार्यालय में हुई है।
सलाकारों द्वारा आयोजित की गई अहम बैठक के बाद, बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मीडिया से बात की है। खलीलुर रहमान ने कहा कि हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि उन्होंने बैठक के उद्देश्यों पर विशेष टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने बैठक के उद्देश्य को समझाते हुए कहा कि यह विशेष बैठक नहीं थी। हम नियमित रूप से राजदूतों को बुलाते रहते हैं और चर्चा करते है।
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, विदेश मामलों के सलाहकार ने मंत्रालय से निकलते समय बैठक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बैठक के विषय में बात नहीं की है। साथ ही बैठक का कारण और मुद्दों को साफ नहीं किया है।
भारत में बांग्लादेश के राजदूत हमिदुल्लाह सोमवार रात ढाका पहुंचे। उन्हें द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तुरंत बुलाया था।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, उच्चायुक्त को भारत में मौजूदा स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करने और द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए वापस बुलाया गया था। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकारों ने भारत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फैल रही अशांति पर भारत नजर रखे हुए है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई और बौद्ध) के प्रति बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही शत्रुता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने हिंदू युवक मैमनसिंह की निर्मम हत्या का भी जिक्र किया और घटना की कड़ी निंदा की।
साथ ही रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान सूत्रों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,900 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया गया है। इसमें हत्या, आगजनी और भूमि हड़पने के मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को केवल राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
बता दें कि 17 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए बांग्लादेश के उच्चायुक्त हमिदुल्लाह को तलब किया था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग