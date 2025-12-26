26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘न हिंदुस्तान, न भारत…’ ओडिशा लिंचिंग पर इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान

Odisha Youth Killed on Suspicion of Being Bangladeshi: ओडिशा से एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक महज 19 साल का बंगाली मुस्लिम श्रमिक था, जिसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती भड़क गई और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस हत्या को बांग्लादेशी होने के शक में की गई लिंचिंग बताया।

3 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Kuldeep Sharma

Dec 26, 2025

Odisha lynching

इल्तिजा मुफ्ती, “भारत नहीं, लिंचिस्तान बनता जा रहा है” (Photo-X)

Iltija Mufti Controversial Statement: देश के उड़ीसा राज्य में एक बड़ी घटना घट गई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। वहां एक युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी है। इसके बाद मामला सामने आते ही PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इसकी कड़ी आलोचना की। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में एक 19 साल के लड़के को बांग्लादेशी होने के शक में पीट-पीटकर मार डाला गया। इस पर उन्होंने भारत को लिंचिस्तान बोलते हुए विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "न भारत, न हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान है।"

इल्तिजा मुफ्ती ने शेयर किया पोस्ट

साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में मारे गए युवक की पहचान भी बताई। मुफ्ती ने युवक का आधार कार्ड भी शेयर किया, जिसमें युवक का नाम "जुवेल राणा" है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवक माइग्रेंट वर्कर के रूप में ओडिशा गया था, लेकिन लोगों ने उसे बांग्लादेशी मुस्लिम होने के शक में मार डाला।

पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, युवक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था और वह मजदूरी का काम करता था, लेकिन बुधवार की रात ओडिशा के संबलपुर में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले से संबंधित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सूती पुलिस थाना क्षेत्र के चकबहादुरपुर गांव, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ओडिशा में काम करने आया हुआ था।

जुवेल के साथ काम करने वाले और परिवार के लोगों का आरोप है कि उस पर बांग्लादेशी अवैध प्रवासी होने के संदेह में हमला किया गया था। हालांकि ओडिशा पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि युवक को बांग्लादेशी होने के शक में मारा गया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे।

काम से लौटते समय हुआ था हमला

पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार की देर रात शांति नगर इलाके में हुई थी। उस समय युवक काम से लौट रहा था। पीड़ित के साथी ने बताया कि जब हम चाय की दुकान पर मौजूद थे, तब हमलावरों ने हमसे बीड़ी मांगी। इसके बाद उन्होंने जुवेल से उसका आधार कार्ड मांगा। साथ ही जुवेल के साथी ने बताया कि वे हमसे हमारी पहचान पूछ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि हम कहां के रहने वाले हैं। जुवेल के साथी ने आगे बताया कि हमने उन्हें आधार कार्ड भी दिखा दिया था। इसके बाद उन लोगों ने अचानक लाठियां निकाली और मारना शुरू कर दिया। इस हमले में जुवेल के सिर पर चोट लग गई थी।

उड़ीसा में 12 साल से काम कर रहा था पीड़ित

जुवेल के साथी ने बताया कि हमलावरों ने हमारे ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाई थीं। इस दौरान जुवेल के सिर में गंभीर चोट लग गई थी। हम यह सब देख कर घबरा गए थे। यह सब हमारे साथ पहली बार हुआ था। साथ ही, उन्होंने आगे बताया कि हम आनन-फानन में जुवेल को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

जुवेल के साथी ने उड़ीसा में काम करने को लेकर कहा कि हम पिछले 12 सालों से उड़ीसा में काम कर रहे हैं। यह घटना हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह है। पिछले 12 सालों में हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था।

ये भी पढ़ें

शरद पवार को बड़ा झटका, पूर्व महापौर ने छोड़ा साथ: BJP और RSS पर लगाए ये गंभीर आरोप
राष्ट्रीय
Former Mayor Prashant Jagtap Quits NCP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 09:49 pm

Hindi News / National News / ‘न हिंदुस्तान, न भारत…’ ओडिशा लिंचिंग पर इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.