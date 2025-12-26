‘न हिंदुस्तान, न भारत…’ ओडिशा लिंचिंग पर इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान

इल्तिजा मुफ्ती, “भारत नहीं, लिंचिस्तान बनता जा रहा है” (Photo-X)
Iltija Mufti Controversial Statement: देश के उड़ीसा राज्य में एक बड़ी घटना घट गई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। वहां एक युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी है। इसके बाद मामला सामने आते ही PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इसकी कड़ी आलोचना की। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में एक 19 साल के लड़के को बांग्लादेशी होने के शक में पीट-पीटकर मार डाला गया। इस पर उन्होंने भारत को लिंचिस्तान बोलते हुए विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "न भारत, न हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान है।"
साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में मारे गए युवक की पहचान भी बताई। मुफ्ती ने युवक का आधार कार्ड भी शेयर किया, जिसमें युवक का नाम "जुवेल राणा" है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवक माइग्रेंट वर्कर के रूप में ओडिशा गया था, लेकिन लोगों ने उसे बांग्लादेशी मुस्लिम होने के शक में मार डाला।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, युवक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था और वह मजदूरी का काम करता था, लेकिन बुधवार की रात ओडिशा के संबलपुर में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले से संबंधित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सूती पुलिस थाना क्षेत्र के चकबहादुरपुर गांव, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ओडिशा में काम करने आया हुआ था।
जुवेल के साथ काम करने वाले और परिवार के लोगों का आरोप है कि उस पर बांग्लादेशी अवैध प्रवासी होने के संदेह में हमला किया गया था। हालांकि ओडिशा पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि युवक को बांग्लादेशी होने के शक में मारा गया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे।
पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार की देर रात शांति नगर इलाके में हुई थी। उस समय युवक काम से लौट रहा था। पीड़ित के साथी ने बताया कि जब हम चाय की दुकान पर मौजूद थे, तब हमलावरों ने हमसे बीड़ी मांगी। इसके बाद उन्होंने जुवेल से उसका आधार कार्ड मांगा। साथ ही जुवेल के साथी ने बताया कि वे हमसे हमारी पहचान पूछ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि हम कहां के रहने वाले हैं। जुवेल के साथी ने आगे बताया कि हमने उन्हें आधार कार्ड भी दिखा दिया था। इसके बाद उन लोगों ने अचानक लाठियां निकाली और मारना शुरू कर दिया। इस हमले में जुवेल के सिर पर चोट लग गई थी।
जुवेल के साथी ने बताया कि हमलावरों ने हमारे ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाई थीं। इस दौरान जुवेल के सिर में गंभीर चोट लग गई थी। हम यह सब देख कर घबरा गए थे। यह सब हमारे साथ पहली बार हुआ था। साथ ही, उन्होंने आगे बताया कि हम आनन-फानन में जुवेल को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जुवेल के साथी ने उड़ीसा में काम करने को लेकर कहा कि हम पिछले 12 सालों से उड़ीसा में काम कर रहे हैं। यह घटना हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह है। पिछले 12 सालों में हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग