‘न हिंदुस्तान, न भारत…’ ओडिशा लिंचिंग पर इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान

पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार की देर रात शांति नगर इलाके में हुई थी। उस समय युवक काम से लौट रहा था। पीड़ित के साथी ने बताया कि जब हम चाय की दुकान पर मौजूद थे, तब हमलावरों ने हमसे बीड़ी मांगी। इसके बाद उन्होंने जुवेल से उसका आधार कार्ड मांगा। साथ ही जुवेल के साथी ने बताया कि वे हमसे हमारी पहचान पूछ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि हम कहां के रहने वाले हैं। जुवेल के साथी ने आगे बताया कि हमने उन्हें आधार कार्ड भी दिखा दिया था। इसके बाद उन लोगों ने अचानक लाठियां निकाली और मारना शुरू कर दिया। इस हमले में जुवेल के सिर पर चोट लग गई थी।