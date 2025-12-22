22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

युवा आदिवासी कांग्रेस नेता की हत्या: झारखंड में हुआ मर्डर, राजनीतिक हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस

Jharkhand Adivasi Leader Murder: झारखंड में आदिवासी कांग्रेस नेता सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 22, 2025

Sumit Tigga

सुमित तिग्गा एक ऊर्जावान और सामाजिक रूप से सक्रिय युवा आदिवासी नेता (Photo-IANS)

Tribal Congress Leader: झारखंड में कांग्रेस नेता की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह चौंका देने वाली घटना कर्रा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गुयू गांव में घटित हुई है। कांग्रेस नेता सुमित तिग्गा एक सक्रिय और आदिवासियों के अधिकारों की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। कांग्रेस नेता की हत्या की सूचना मिलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए और क्षेत्र में आक्रोश में फैल गया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और आदिवासी नेता की हत्या को व्यक्तिगत दुश्मनी और साथ ही राजनीतिक षड़यंत्र के दृष्टिकोण से भी जांच रही है।

परिचितों ने बुलाया था घर से बाहर

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आदिवासी नेता सुमित तिग्गा रविवार शाम को अपने घर पर ही मौजूद थे। बाद में तिग्गा अपने परिचितों द्वारा बुलाने पर घर से बाहर गए और बाद में वह गांव में अलाव के पास बैठे दोस्तों के एक समूह में शामिल हो गए थे। कुछ समय बाद कथित तौर पर एक अज्ञात हमलावर पीछे से आया और उसने तिग्गा पर गोली चला दी, जिसके बाद वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े थे।

सुमित तिग्गा एक ऊर्जावान और सामाजिक रूप से सक्रिय युवा आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते थे। साथ ही वह आदिवासी कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। साथ ही तिग्गा आदिवासी कांग्रेस की कर्रा ब्लॉक यूनिट के महासचिव थे।

डॉक्टरों ने तिग्गा को मृत घोषित किया

गोली चलाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तिग्गा के परिवार को सूचित किया। इसके बाद तिग्गा को तुरंत रांची के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलने पर कर्रा पुलिस गांव पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू की। साथ ही घटना के समय आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने शव को हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रांची के RIMS भेज दिया गया।

पुलिस की सभी पहलुओं पर नजर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस हत्या की जांच व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीतिक दुश्मनी सहित सभी संभावित पहलुओं को देखते हुए की जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं और दोषियों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई हैं।"

स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में गुस्सा

आदिवासी युवा नेता ही हत्या पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं में गुस्सा हैं। हत्या के बाद, आदिवासी कार्यकर्ताओं और निवासियों ने हत्या की कड़ी निंदा की है। साथ ही हत्यारे को पकड़कर सख्त सजा देने की मांग की है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं आदिवासी बहुल क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर थरूर-प्रियंका का आया पहला बयान, कहा- भीड़तंत्र भारत और…
राष्ट्रीय
Hindu Mob Lynching in Bangladesh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 03:21 pm

Hindi News / National News / युवा आदिवासी कांग्रेस नेता की हत्या: झारखंड में हुआ मर्डर, राजनीतिक हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.