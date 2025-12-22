युवा आदिवासी कांग्रेस नेता की हत्या: झारखंड में हुआ मर्डर, राजनीतिक हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, आदिवासी नेता सुमित तिग्गा रविवार शाम को अपने घर पर ही मौजूद थे। बाद में तिग्गा अपने परिचितों द्वारा बुलाने पर घर से बाहर गए और बाद में वह गांव में अलाव के पास बैठे दोस्तों के एक समूह में शामिल हो गए थे। कुछ समय बाद कथित तौर पर एक अज्ञात हमलावर पीछे से आया और उसने तिग्गा पर गोली चला दी, जिसके बाद वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े थे।