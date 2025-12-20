बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर थरूर-प्रियंका का आया पहला बयान, कहा- भीड़तंत्र भारत और…

Shashi Tharoor Reaction: बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण हिंदुस्तान की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आलोचना की है। थरूर ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या का मुद्दा उठाया है। बता दें कि बांग्लादेश में युवक की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोपों के कारण भीड़ ने हत्या कर दी थी। शशि थरूर ने बांग्लादेश में फैल रहे भीड़तंत्र पर सवाल उठाते हुए हिंदू युवक की हत्या पर दुख जताया और हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। साथ ही सांसद प्रियंका गांधी ने भी कड़ा हमला करते हुए बांग्लादेश में मानवता और धर्म पर हमला करने का आरोप लगाया।