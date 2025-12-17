17 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

भारत ने बांग्लादेश पर लिया बड़ा एक्शन, वीजा केंद्र को किया बंद

External Affairs Summon M. Hamidullah: भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। भारत ने यह कदम बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही असुरक्षा के कारणों से लिया है। हाल ही में ढाका में भारत के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 17, 2025

External Affairs Summon M. Hamidullah

भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया (Photo-IANS)

Bangladesh High Commission: बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। बांग्लादेश में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने अपना ऑफिस बंद कर दिया है। वीजा केंद्र ने अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वीजा केंद्र को बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम. रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया है।

विदेश मंत्रालय ने यह एक्शन बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से ढाका में स्थित भारतीय दूतावास के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। साथ ही भारत विरोधी बयानबाजी भी हुई थी। इन्हीं कारणों से बुधवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है।

नेता ने दिया था भारत विरोधी बयान

हाल ही में बांग्लादेश के नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत विरोधी बयान दिया था। बांग्लादेश पार्टी के नेता ने यह बयान एक सार्वजनिक भाषण के दौरान दिया था। नेता ने अपने भाषण में भारत को धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आती है, तो वह भारत में मौजूद सात बहनों (पूर्वोत्तर भारत के सात पड़ोसी राज्य) को टुकड़ों में बांट देंगे। साथ ही पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को शरण भी देंगे। बता दें कि बांग्लादेश NCP पार्टी के नेता अब्दुल्ला भारत विरोधी बयान देते रहते हैं।

विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश के राजदूत को बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया है। साथ ही उनका ध्यान विशेष रूप से कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर भी दिलाया गया है, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा संकट पैदा करने की योजना की घोषणा की है। साथ ही लगातार भारत विरोधी बयानबाजी की जा रही है।

बांग्लादेश विजय दिवस

दिल्ली में स्थित बांग्लादेश दूतावास में मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम बांग्लादेश के विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के राजदूत हमीदुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया था कि बांग्लादेश और भारत के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध का केंद्र बिंदु समृद्धि, शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों की परस्पर निर्भरता का भी उल्लेख किया था।

विजय दिवस पर भारत ने दी थी शुभकामनाएं

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश को विजय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा था, "विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन, अंतरिम सरकार और बांग्लादेश की जनता को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।"

