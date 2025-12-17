भारत ने बांग्लादेश पर लिया बड़ा एक्शन, वीजा केंद्र को किया बंद

हाल ही में बांग्लादेश के नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत विरोधी बयान दिया था। बांग्लादेश पार्टी के नेता ने यह बयान एक सार्वजनिक भाषण के दौरान दिया था। नेता ने अपने भाषण में भारत को धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आती है, तो वह भारत में मौजूद सात बहनों (पूर्वोत्तर भारत के सात पड़ोसी राज्य) को टुकड़ों में बांट देंगे। साथ ही पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को शरण भी देंगे। बता दें कि बांग्लादेश NCP पार्टी के नेता अब्दुल्ला भारत विरोधी बयान देते रहते हैं।