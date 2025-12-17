1 अप्रैल 2026 से लागू होगी नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान

विपक्ष इस बदलाव की जोरदार आलोचना कर रहा है, खासकर महात्मा गांधी के नाम हटाने को लेकर। चौहान ने इसका बचाव करते हुए कहा कि सरकार बापू के आदर्शों का पालन करती है। "प्रधानमंत्री खुद बापू का सम्मान करते हैं। मैंने उनकी भक्ति देखी है।" उन्होंने पुरानी योजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा, "जवाहर रोजगार योजना थी, फिर यूपीए ने इसे एनआरईजीए बनाया और महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। योजनाएं शुरू होती हैं, नाम बदलते हैं। यहां अपमान का कोई सवाल नहीं है। सम्मान नाम से नहीं, कार्यों और आचरण से होता है। अगर हम गांधीजी का सम्मान करते हैं तो उनके सिद्धांतों का पालन भी करना चाहिए।"