सज़ा कब की हो गईं पूरी, फिर भी पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय मछुआरे

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच समुद्री सीमा में मछली पकड़ने गए सैकड़ों भारतीय मछुआरे अक्सर अनजाने में अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा पार कर पाकिस्तानी हिरासत में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो कई वर्षों जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर होते हैं। 1 जनवरी को दोनों देशों ने 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत कैदियों और मछुआरों की नवीनतम सूची साझा की है। इस सूची के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में 199 भारतीय मछुआरे और 58 नागरिक कैदी हैं।