वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

वेनेज़ुएला (Venezuela) में जो कुछ हो रहा है, वो किसी से भी छिपा नहीं है। 3 जनवरी को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर उनकी सेना ने वेनेज़ुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए देश की राजधानी काराकस समेत मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक्स की। अमेरिकी सेना की एयरस्ट्राइक्स में सैनिकों और नागरिकों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को किडनैप करके न्यूयॉर्क (New York) ले आई, जहाँ पर ड्रग्स की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के मामलों में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दुनियाभर के कई देशों ने इस वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले को गलत बताया है तो कुछ देशों ने इसका समर्थन भी किया है।