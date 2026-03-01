कौन थीं मंसूरे बागेरजादेह? कट्टरपंथी शासन के केंद्र में रहकर भी गुमनाम रहीं ‘ईरान की आयरन लेडी’ का सफर खत्म

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने 'निर्णायक जवाबी कार्रवाई' की कसम खाई है। क्षेत्र में तनाव चरम पर है — ईरान ने सऊदी शहरों और अरामको पर जवाबी हमले किए, तेल कीमतें आसमान छू रही हैं। खामेनेई परिवार की मौत ने ईरान में शोक और गुस्से की लहर पैदा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला रेजीम चेंज की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन इससे नई अस्थिरता और IRGC की मजबूत पकड़ बढ़ सकती है। मंसूरे की मौत ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को और कमजोर किया है, जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा फैल रहा है।