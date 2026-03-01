Operation Roaring Lion: ईरान का दावा- 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए, पलटवार में 2 ईरानी अफसर ढेर

US Iran War : अमेरिका और ईरान की जंग के बीच मध्य पूर्व (Middle East) से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ईरान ने एक बेहद सनसनीखेज और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने 560 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका और इजरायल (Iran Israel conflict )की ओर से ईरान पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले (US soldiers killed) किए जा रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने ईरान को करारा जवाब देते हुए 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' (Operation Roaring Lion) लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत ईरान के खुफिया विभाग के दो सबसे बड़े अधिकारियों को तेहरान में ही मौत के घाट उतार दिया गया है। इन हालात से विश्व युद्ध-3 का खतरा (World War 3 fears) पैदा हो गया है।