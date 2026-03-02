ईरान के कई शहरों में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा, IAEA की चेतावनी ने दुनिया को….

Iran Nuclear Radiation : ईरान-इजराइल जंग के चलते मध्य पूर्व में एक खतरा (Middle East Conflict) मंडरा रहा है। वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक में IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम( Iran Nuclear) और क्षेत्रीय संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु स्थलों पर यदि कोई हमला होता है तो रेडिएशन फैलाव (Radiological release) का खतरा (IAEA Warning) बहुत गंभीर हो सकता है, जिससे बड़े शहरों जितने इलाकों को खाली कराना पड़ सकता है। हालांकि, ग्रॉसी ने स्पष्ट किया कि अभी तक ईरान के किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचने या हमला होने का कोई संकेत नहीं मिला है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल ने उसके परमाणु केंद्रों पर भी हमला किया है। IAEA में ईरानी राजदूत ने कहा कि अमेरिका इजरायल ने रविवार को ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। इधर ईरान के खिलाफ US और इजरायली मिलिट्री हमले जारी रहने के बीच वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई है। IAEA ने इस हमले में रेडिएशन की चेतावनी दी है और कहा है कि कई बड़े शहरों को खाली कराना पड़ सकता है।