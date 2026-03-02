ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में 9 देश, देखें नाम

ओमान के दुकम बंदरगाह पर एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक विदेशी मजदूर घायल बताया गया। यह बंदरगाह अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होरमज के क्षेत्र में तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला और एक जहाज में आग लगी और तेल टैंकर पर चार नाविक घायल हुए।