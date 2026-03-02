Iran-Israel War: ईरान में मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा, मरने वालों में एक चीनी नागरिक भी

नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इंटरनेट शटडाउन सरकार का एक तरीका है। जनवरी में पिछली बार ऐसा हुआ था, जो कई हफ्तों तक चला था और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को छिपाया गया था। वहीं अमेरिकी मीडिया ने बताया कि कुछ ऑनलाइन कनेक्टिविटी है और पिछले महीने की तरह पूरी तरह ब्लैकआउट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पुष्टि की है कि ईरान में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई है।