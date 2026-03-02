इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी, ईरानी IRGC का बड़ा हमला

मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है, जहां ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर सीधा मिसाइल हमला किया, साथ ही इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकाने को भी निशाना बनाया। और दोनों पक्षों से मिसाइल-ड्रोन हमलों का दौर जारी है।