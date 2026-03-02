2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी, ईरानी IRGC का बड़ा हमला

मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, IRGC ने इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय पर मिसाइल हमले का दावा किया। ईरान–इजरायल के बीच बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों से क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Mar 02, 2026

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू (ANI)

मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है, जहां ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर सीधा मिसाइल हमला किया, साथ ही इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकाने को भी निशाना बनाया। और दोनों पक्षों से मिसाइल-ड्रोन हमलों का दौर जारी है।

IRGC ने जारी किया बयान

IRGC द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि ऑपरेशनल ट्रुथ प्रॉमिस 4 के तहत इजरायल के प्रधानमंत्री और एयरफोर्स कमांडर के कार्यालयों पर अचानक और सटीक मिसाइल हमले किए गए। बयान में नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताते हुए कहा गया कि यह कार्रवाई इजरायल की सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई है।

ईरान का दावा

ईरान ने आगे दावा किया है कि उसके सफल मिसाइल हमलों ने जायोनी शासन के सरकारी कॉम्प्लेक्स को विशेष रूप से निशाना बनाया। हालांकि, इन हमलों से हुए नुकसान और विस्तृत जानकारी को लेकर IRGC ने कहा है कि आधिकारिक विवरण बाद में साझा किया जाएगा।

इजरायल की कोई प्रतिक्रिया नहीं

इजरायल की ओर से इन दावों पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

Published on:

02 Mar 2026 04:23 pm

Hindi News / World / इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी, ईरानी IRGC का बड़ा हमला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

‘सिर्फ 60 सेकंड और सब खत्म!’: खामेनेई के ‘डेथ वारंट’ की पूरी इनसाइड स्टोरी

Ali Khamenei
विदेश

Iran-Israel War: ईरान में मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा, मरने वालों में एक चीनी नागरिक भी

Iran–Israel war
विदेश

खामेनेई की हत्या पर क्यों झूम रहे हैं ईरान के युवा? देखें वायरल वीडियो

Young Iranians Celebrate Khamenei Death
विदेश

ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में 9 देश, देखें नाम

विदेश

ईरान ने खाड़ी देशों पर शुरू किए नए हमले, अमेरिकी दूतावासों ने जारी किया ‘डेथ वारंट’ अलर्ट

Iran Fresh Attacks Gulf Nations
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.