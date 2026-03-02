Video: एक तरफ मातम, दूसरी तरफ ‘ट्रंप डांस’ रील्स; क्या बदल रहा है ईरान का मिजाज?

Young Iranians Celebrate Khamenei Death: ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद देश दो ध्रुवों में बंट गया है। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग मातम मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और खामेनेई को 'शहीद' कहकर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा और महिलाएं खुशी से झूम रही हैं, डांस कर रही हैं, आतिशबाजी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर 'ट्रंप डांस' रील्स वायरल कर रही हैं। यह विरोधाभास ईरान के बदलते मिजाज को साफ दिखाता है, खासकर युवा पीढ़ी में जहां दशकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा अब खुशी में बदल गया है।