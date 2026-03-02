2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Video: एक तरफ मातम, दूसरी तरफ ‘ट्रंप डांस’ रील्स; क्या बदल रहा है ईरान का मिजाज?

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां सरकारी समर्थक 'बदले' की मांग कर रहे हैं, वहीं ईरान का युवा तबका, विशेषकर महिलाएं, सोशल मीडिया पर 'ट्रंप डांस' (Trump Dance) के जरिए जश्न मना रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 02, 2026

Young Iranians Celebrate Khamenei Death

Young Iranians Celebrate Khamenei Death

Young Iranians Celebrate Khamenei Death: ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद देश दो ध्रुवों में बंट गया है। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग मातम मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और खामेनेई को 'शहीद' कहकर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा और महिलाएं खुशी से झूम रही हैं, डांस कर रही हैं, आतिशबाजी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर 'ट्रंप डांस' रील्स वायरल कर रही हैं। यह विरोधाभास ईरान के बदलते मिजाज को साफ दिखाता है, खासकर युवा पीढ़ी में जहां दशकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा अब खुशी में बदल गया है।

'मैंने कहा था न कि तेरी कब्र पर नाचूंगी?'

आपको बता दें कि ईरानी राज्य मीडिया ने पुष्टि की कि अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में खामेनेई मारे गए। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बाढ़ आ गई। तेहरान, कराज, इजेह और अन्य शहरों में युवा सड़कों पर नाचते, कार हॉर्न बजाते, फायरवर्क्स जलाते दिखे। कई महिलाओं ने हिजाब उतारकर डांस किया, जो 2022 के महसा अमिनी विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाता है। एक वीडियो में एक महिला ने खामेनेई की तस्वीर जलाकर उससे सिगरेट जलाई और डांस किया, कैप्शन था, 'मैंने कहा था न कि तेरी कब्र पर नाचूंगी?'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'ट्रंप डांस' ट्रेंड

'ट्रंप डांस' ट्रेंड खासा वायरल हुआ। लॉस एंजिल्स में ईरानी महिलाएं ट्रंप के गाने 'YMCA' पर डांस करती दिखीं, ट्रंप को धन्यवाद देते हुए। कई रील्स में युवा ट्रंप के डांस मूव्स की नकल करते, 'थैंक यू ट्रंप' चिल्लाते नजर आए। एक युवा ने कहा, 'अम आई ड्रीमिंग? हेलो न्यू वर्ल्ड!' एक 24 साल की नजनीन ने गार्जियन को बताया, 'आंसू बह रहे थे… सड़कें लोगों से भरी थीं जो जश्न मना रहे थे। बाहर के लोग नहीं समझ सकते कि इस हत्यारे के शिकार ईरानियों को कैसा लग रहा है।?'

'पहली बार सिगरेट पी… पूरी रात नहीं सोए'

20 साल की मिना (तेहरान की छात्रा) ने कहा, 'मेरे दिमाग में सिर्फ बदला था। आज खामेनेई की मौत की खबर ने वह इच्छा पूरी कर दी।' रश्त की एक डॉक्टर ने कहा, 'पहली बार सिगरेट पी… पूरी रात नहीं सोए, थकान भी नहीं लगी। यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी।' इस्फहान की 33 साल की महिला ने रॉयटर्स को बताया कि वह अविश्वास और खुशी से रो रही थीं, सड़क पर डांस कर रही थीं।

तेहरान के चौराहों पर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन

लेकिन दूसरी तरफ मातम भी गहरा है। तेहरान के चौराहों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, आंसू बहाते हुए खामेनेई को 'इमाम' कहकर याद किया। 21 साल के हुसैन दादबख्श ने कहा, 'मैं इस्लाम और अपने इमाम खामेनेई के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं। जायोनी और ट्रंप को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।' शिराज की एक शिक्षिका अतौसा मिर्जादे ने कहा, 'मैं खुश नहीं हो सकती। इराक जैसी अराजकता आ जाएगी तो क्या होगा?'

'अल्लाहु अकबर… हमारे लिए सबसे शानदार खबर'

यह द्वंद्व ईरान के युवाओं के मिजाज में बदलाव दिखाता है। 2022 के विरोधों में हजारों मारे गए, जिसमें महसा अमिनी, सरिना इस्माइलजादेह और नीका शकरामी जैसे नाम शामिल हैं। युवा इसे बदला मान रहे हैं। एक्टर एलनाज नोरौजी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, '47 साल से इंतजार था… खामेनेई मर गया। अल्लाहु अकबर… हमारे लिए सबसे शानदार खबर।'

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War पर PM मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले- भारत की सोच स्पष्ट, हम शांति के पक्षधर
राष्ट्रीय
pm modi meerut speech congress up development

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

02 Mar 2026 04:14 pm

Hindi News / World / Video: एक तरफ मातम, दूसरी तरफ ‘ट्रंप डांस’ रील्स; क्या बदल रहा है ईरान का मिजाज?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘सिर्फ 60 सेकंड और सब खत्म!’: खामेनेई के ‘डेथ वारंट’ की पूरी इनसाइड स्टोरी

Ali Khamenei
विदेश

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी, ईरानी IRGC का बड़ा हमला

विदेश

Iran-Israel War: ईरान में मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा, मरने वालों में एक चीनी नागरिक भी

Iran–Israel war
विदेश

ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में 9 देश, देखें नाम

विदेश

ईरान ने खाड़ी देशों पर शुरू किए नए हमले, अमेरिकी दूतावासों ने जारी किया ‘डेथ वारंट’ अलर्ट

Iran Fresh Attacks Gulf Nations
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.